موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة DMC الحلقة 13 اليوم

عُرضت الحلقة 13 من مسلسل بابا جه، أمس، على شاشة قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساء، وتكون الإعادة الساعة 1.30 مساءً، والساعة 8.15 صباحًا، كما يعرض المسلسل على قناة DMC دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة الساعة 5 صباحًا، والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.45 مساء ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أحداث الحلقة 13 من مسلسل بابا جه

وخلال أحداث الحلقة تطلب الفنانة نسرين أمين التي تجسد شخصية ولاء، الطلاق من زوجها أكرم حسني الذي يجسد دور هشام، بسبب ظنها الخاطئ أنه قد تزوج عليها، مع محاولاته المستمرة ليوضح لها أنَّه يعمل أب للإيجار، وذلك ضمن أحداث الحلقة 13 من مسلسل بابا جه.

هشام يلجأ إلى حماه للتدخل للصلح بينه وبين زوجته ولاء

وذهب هشام إلى حماه الذي يجسد دوره سامي مغاوري، ليطلب منه المساعدة في عودة زوجته ولاء إلى منزلها، لاسيما أنَّ والدها يحبه كثيرًا، وبالفعل ذهب إليها أبيها ليخبرها بحقيقة عمل هشام، وأنه بالفعل يعمل كأب للإيجار كي يعلو في نظر ابنته، بعدما قالت في حفل مدرستها أنَّ والدها «ملوش لازمة» ويمكن استبداله بأي شيء آخر من أي زميل لها.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد، وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.