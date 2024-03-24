مسلسل بابا جه الحلقة 14.. نسرين أمين تكتشف سر أخفاه أكرم حسني

بعد فترة طويلة من البحث عن الحقيقة، تكتشف ولاء التي تلعب دورها نسرين أمين السر الذي يخفيه زوجها هشام الذي يلعب دوره أكرم حسني ضمن أحداث الحلقة 13 من بابا جه.

مسلسل بابا جه الحلقة 14

الأحداث الشيقة تدفع المشاهدين لانتظار مسلسل بابا جه الحلقة 14 بعدما شهدت الحلقة السابقة حدوث مواجهة بين هشام وولاء في أحد الفنادق، عندما تجده يقف بجانب عروسة وتظن أنّه يتزوج عليها، وتطلب منه الطلاق، وتذهب للإقامة عند شقيقها «أشرف»، بينما يحاول والدها الصلح بينهما، بعدما يكشف هشام لوالد ولاء، الذي يلعب دوره سامي مغاوري، حقيقة عمله في بابا جه.

وخلال أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 13، تقتنع ولاء بأن هشام اقترف خطأ من اجل استمرار المنزل، أنه كان يحاول تحسين صورته أمام بنته، ما يجعلها تسامحه، وبينما تستعد للعودة إلى منزلها، يزورها «ياسر»، الذي يلعب دوره أوتاكا، ويخبرها أنه كان السبب في فصلها من العمل.

أحداث مسلسل بابا جه

يناقش مسلسل بابا جه قضايا الأسرة والعائلة بلمسة كوميدية خفيفة عن هشام الذي واجه صعوبات مالية بعد ترك عمله بعد أزمة كورونا، ما أدى إلى دخول هشام في حالة نفسية، وإهمال أسرته، ورفضه العمل في نهاية المطاف، ووجد نفسه في موقف صعب فيما يتعلق بابنته واضطر إلى إعادة النظر في حساباته والبحث عن عمل ليجد نفسه أبا للإيجار.