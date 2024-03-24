موعد عرض الحلقة 14 مسلسل بابا جه.. أكرم حسني يصالح زوجته بطبق كشري

مع تصاعد وتيرة الأحداث في مسلسل بابا جه الذي يعرض على قناة DMC خلال شهر رمضان المبارك عام 2024، يهتم محبي الفنان أكرم حسني في معرفة موعد عرض الحلقة 14 من بابا جه، الذي يضم مجموعة من النجوم منهم نسرين أمين، سمر إبراهيم، محمد أوتاقة، والعديد من الفنانين الآخرين منهم التونسية فريال يوسف ومحمود البزاوي، وهو من إخراج خالد مرعي وتأليف وائل حمدي.

موعد عرض الحلقة 14 مسلسل بابا جه

وتُعرض الحلقة 14 من مسلسل بابا جه حصريا على قناة DMC ابتداءً من الساعة 19:45 بالتزامن مع منصة Watch It، كما تعرض أيضا على قناة DMC دراما في تمام الساعة 23:00.

وفي الحلقة 13 من بابا جه، تطلب نسرين أمين التي تلعب دور ولاء من زوجها «هشام» أكرم حسني الطلاق، لظنها الخاطئ أنه قد تزوج عليها، واستمرار محاولاته ليوضح لها أنه يعمل أب للإيجار.

ذهب هشام إلى والد زوجته سامي المغوري، وطلب منه المساعدة في إعادة زوجته ولاء إلى المنزل. وخاصة أن والدها يحب هشام كثيرا. فذهب إليها وأخبرها أن هشام أب للإيجار لتحسين نفسه في نظر ابنته بعد أن أخبرته ابنته في إحدى الحفلات المدرسية أنه ليس جيد كأب.

أكرم حسني يعيد نسرين أمين

وفي محاولة أخرى لهشام، زار «نهى الشيمي» فريال يوسف، طالبا منها أن تعيد ولاء إليه، وتوضح إليها سوء الفهم بينهما وبالفعل ذهبت «نهى» إليها وعندما عادت إلى هشام أخبرته أن هناك أملا في عودتها.

المحاولة الأخيرة قام بها هشام وكانت ناجحة، إذ اتصلت عمته «أم ياسر» سماء إبراهيم على ولاء، وأخبرتها أنها خرجت من المستشفى ولكن تشعر بقليل من التعب وتريد أن تراها، وعندما ذهبت إليها وجدت هشام، وجلسا يتعاتبان وقال لها هشام: «أنا كان نفسي أخلص اليوم في الشغل وأجي أحكيلك اللي حصل زي أيام الفندق».

وفي نهاية الحلقة، جلسوا جميعًا يأكلون الكشري ماعدا هشام، لأنه لا يحب الكشري، ولكن عندما تذوق الطعم، تذكر والده الذي كان يملك محلًا للكشري، لتخبره عمته أن السر في الصلصة.