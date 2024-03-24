موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأحد 24 مارس
كتب:
عمرو حسني
11:59 ص | الأحد 24 مارس 2024
صلاة المغرب
بينت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الجزائرية موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأحد 24-3-2024، اليوم الرابع عشر من شهر رمضان.
موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم
وتتغير مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأحد 24-3-2024، من ولاية إلى أخرى في الجمهورية الجزائرية.
موعد أذان المغرب اليوم في الجزائر الأحد 24-3-2024
وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأحد 24-3-2024 بولاية عنابة يكون عند الساعة 6:45 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:54 صباحًا، والشروق 6:26 صباحًا، وصلاة الظهر 12:35 مساءً، وصلاة العصر 4:05 مساءً، وصلاة العشاء 8:09 مساءً.
موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم بمدينة وهران
وعن موعد أذان المغرب في مدينة وهران اليوم الأحد 24 مارس، ستكون عند الساعة 7:18 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:27 صباحًا، والشروق 7:00 صباحًا، وصلاة الظهر 1:09 مساءً، وصلاة العصر 4:38 مساءً، وصلاة العشاء 8:41 مساءً.
موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم
وفي ولاية تلمسان سيكون موعد أذان المغرب الأحد 24-3-2024 عند الساعة 7:20 وموعد صلاة الفجر سيكون 5:30 وموعد صلاة العصر سيكون 4:41 والعشاء ستكون 8:43 والشروق سيكون 7:03.
موعد الإفطار اليوم في الجزائر الأحد 24-3-2024
وأما عن موعد الإفطار اليوم في الجزائر الأحد 24-3-2024 ولاية مستغانم، سيكون عند الساعة 7:15 صباحًا، والشروق 6:57 صباحًا، وصلاة الظهر 1:06 مساءً، وصلاة العصر 4:35 مساءً، وصلاة العشاء 8:38 مساءً.