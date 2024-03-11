أفضل آية تقرأها بعد صلاة العصر في رمضان.. كررها حتى غروب الشمس

قراءة القرآن الكريم لها فضل وثواب عظيم عند الله تعالى، وقد ورد في فضل قراءة القرآن حديث روي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ»، أما صلاة العصر فقد ورد في فضلها قوله تعالى في سورة البقرة: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ»، فمن حافظ على قراءة القرآن الكريم وصلاة العصر فقد نال خيري الدنيا والآخرة.

أفضل آية تقرأ بعد صلاة العصر

يتضاعف ثواب قراءة القرآن الكريم في رمضان بشكل كبير، خاصة بعد الصلوات الخمس، وبحسب الشيخ محمد أبو بكر، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، فإنّ قراءة القرآن بعد صلاة العصر في رمضان لها فضلٌ عظيم، وقد أوضح الشيخ محمد أبو بكر، في برنامج تليفزيوني سابق، أنّ هناك آية من أجمل الآيات التي إذا قرأها الإنسان بعد صلاة العصر، لا سيما إذا كان صائمًا، خاصة يومي الخميس والجمعة، يجد انفراجًا في الهم، وسدادًا للدين، وسعة في الرزق، وتفريجًا للكرب.

وأكد أبو بكر، أنّ قراءة هذه الآية بعد صلاة العصر لها فضلٌ عظيم، خاصةً إذا كان المسلم صائمًا يومي الخميس والجمعة، ولتحقيق ما يتمناه المسلم من قراءة هذه الآية يجب أن يكون على وضوء قبل قراءة هذه الآية، وأن يستقبل القبلة، كما يُستحب أن يصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد قراءة الآية.

وهذه الآية هي التي وردت في سورة النور، يقول الله تعالى: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ».

نصائح لقراءة الآية

ويوضح الشيخ «أبو بكر» طريقة قراءة آية «الله نور السماوات والأرض» لنيل الفضل العظيم:

- توضأ واستقبل القبلة.

- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل قراءة الآية.

- قراءة الآية «الله نور السماوات والأرض» ويكررها حتى قبل غروب الشمس بثلث ساعة.

ويُؤكد الشيخ محمد أبو بكر، أن من يقرأ هذه الآية في هذا الوقت، سيجد انفراجًا في الهم، وسدادًا للدين، وسعة في الرزق، وتفريجًا للكرب.