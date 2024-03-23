موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 23 مارس 2024

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجزائرية عن موعد آذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 23-3-2024.

موعد آذان المغرب في الجزائر اليوم

وتوضح السطور التالية، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 23-3-2024 والتي تختلف من ولاية إلى أخرى في الجزائر، أكبر بلد عربي من حيث المساحة.

موعد آذان المغرب اليوم في الجزائر السبت 23-3-2024

وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 23-3-2024 بولاية عنابة يكون عند الساعة 6:43 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:54 صباحًا، والشروق 6:29 صباحًا، وصلاة الظهر 12:36 مساءً، وصلاة العصر 4:04 مساءً، وصلاة العشاء 8:07 مساءً.

موعد آذان المغرب في الجزائر اليوم بمدينة وهران

وعن موعد أذان المغرب في مدينة وهران اليوم السبت 23 مارس، ستكون عند الساعة 7:16 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:30 صباحًا، والشروق 7:04 صباحًا، وصلاة الظهر 1:09 مساءً، وصلاة العصر 4:38 مساءً، وصلاة العشاء 8:39 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم

وفي ولاية تلمسان سيكون موعد آذان المغرب السبت 23-3-2024 عند الساعة 7:02 وموعد صلاة الفجر سيكون 5:13 وموعد صلاة العصر سيكون 4:23 والعشاء ستكون 8:26 والشروق سيكون 6:48.

موعد الإفطار اليوم في الجزائر السبت 23-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الجزائر السبت 23-3-2024 ولاية مستغانم، سيكون عند الساعة 7:13 صباحًا، والشروق 7:00 صباحًا، وصلاة الظهر 1:06 مساءً، وصلاة العصر 4:35 مساءً، وصلاة العشاء 8:36 مساءً.