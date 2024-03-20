انخفاض أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2024.. وإقبال كبير من المواطنين

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى طرح السلع بأسعار مخفضة في شهر رمضان المبارك؛ لتخفيف العبء عن المواطنين؛ استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ فأطلقت معارض أهلا رمضان 2024 على مستوى محافظات الجمهورية، والتي شهدت إقبالا كبيرا بسبب انخفاض أسعار السلع.

انخفاض أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2024

وأعلنت الوزارة، انخفاض أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2024 خلال شهر رمضان الجاري، فضلًا عن متابعتها للأسعار والسلع بشكل يومي في هذه المعارض.

تخفيضات من 15 لـ30%

ووفقًا لما أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، هناك تخفيضات في أسعار السلع تتراوح ما بين 15 إلى 30% بالنسبة للأسعار الموجودة في الأسواق حاليًا.

وجاءت أسعار السلع الموجودة في معارض أهلا رمضان كالآتي:

- الزيت 1 لتر بسعر 70 جنيهًا بدلًا من 98 جنيهًا.

- كيلو الأرز 29 جنيها بدلًا من 31 جنيهًا.

- كيس المكرونة الفاخرة كيلو بسعر 26 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.

- كيلو دقيق الكوثر بسعر 25 جنيهًا بدلًا من 29 جنيهًا.

كيلو اللحمة البلدي 320 جنيها بدلا من 480 جنيها.

- كيلو اللحمة البلدي 320 جنيهًا بدلًا من 480 جنيهًا.

- كيلو اللحمة السوداني 250 جنيهًا.

- كيلو دقيق المروة 24 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا.