رفع عائد شهادة «رد الجميل» لكبار السن إلى 24.25% سنويا 

قررت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، رفع عائد شهادة «رد الجميل» المخصصة لكبار السن لتصبح 24.25% سنويًا لمدة 3 سنوات، و22.25٪% شهريا، وذلك من منطلق اهتمام بنك ناصر بمختلف فئات المجتمع خاصة كبار السن، وتقديم كل أنواع الدعم والحماية لهم.

وأكدت الوزيرة في تقرير لها، أن البنك يتميز عن غيره من البنوك كمؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد تقرر، موضحة أنه يمكن إصدار شهادة «رد الجميل» لمدة سنة واحدة بعائد 22% سنويا و20.50% شهريا.

شهادة «رد الجميل»

يُذكر أن شهادة «رد الجميل» تأتي في إطار اهتمام البنك بكافة فئات المجتمع العمرية وخصوصا كبار السن من العملاء، وتُصدر وفق مجموعة من الشروط، وهي أن المدة سنة تبدأ من تاريخ الإيداع، والسن 60 سنة فأكثر، وقيمة الوديعة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها حتى 2 مليون جنيه.

يُذكر أن سعر عائد شهادة «رد الجميل» كان 17.50% شهري لمدة 3 سنوات، وربع سنوي لمدة 3 سنوات 17.75%، و19% سنوي لمدة 3 سنوات، وشهري لمدة سنة 11.75%، وسنوى لمدة سنة 12.25%.

تقديم خدمات اجتماعية

وأشار بنك ناصر إلى أنه من أهم الوسائل التي يستخدمها في تقديم خدمات اجتماعية مميزة لفئات المواطنين، الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة، هي التمويلات الاجتماعية الحسنة، والتي تمنح القروض الاجتماعية بحد أقصى عشرة الآف جنيها وبدون فوائد وبمصاريف إدارية بسيطة.