بنك ناصر يرفع عائد الشهادات الاستثمارية من 20% إلى 25% 

زفّ بنك ناصر الاجتماعي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس الإدارة، بشرى سارة بشأن عوائد الشهادات الاستثمارية، مؤكدا تقديم شهادة بعائد تراكمي 25% لمدة 3 سنوات وبعائد تراكمي 24% لمدة 18 شهرا.

شهادة إدخار لمدة 3 سنوات

وأكدت نيفين القباج في بيان صادر عنها، أنّ بنك ناصر الاجتماعي يستمر في تقديم شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بمعدل عائد 24% سنويًا وبعائد 22.50% ربع سنوي و22% شهريا، فضلا عن رفع عائد شهادة «رد الجميل» المخصصة لكبار السن لتصبح 24.25% سنويا لمدة 3 سنوات و22.25% شهريا.

ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بإمكانية إصدار شهادة «رد الجميل» لكبار السن لمدة سنة واحدة بعائد 22% سنويا و20.50% شهريا، ويأتي ذلك استمرارا في حرص البنك واهتمامه بفئات المجتمع خاصة كبار السن وتقديم الدعم والحماية لهم كونه يتميز عن غيره من البنوك كمؤسسة مالية تربط بين العمل الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.

رفع كافة عوائد الشهادات الاستثمارية

من جانبها، أكد الدكتور محمد عبدالفضيل، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، أنّ البنك استطاع تأسيس قاعدة قوية وثقة كبيرة داخل السوق المصرفي المصري، من خلال الخدمات التي يقدمها لعملائه ومن خلال العديد من المبادرات التي أطلقها البنك وتستهدف رفع وعي عملائه المالي وتعزيز ثقافة الادخار لديهم.

وأوضح أنّه تقرر رفع عوائد الشهادات الاستثمارية التي يقدمها البنك والتي يقدمها بدوريات صرف متنوعة بين الشهري والربع سنوي والسنوي حتى يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.

يُذكر أنّ بنك ناصر الاجتماعي، سبق وأعلن طرح شهادة جديدة بعائد 20% سنويًا لمدة 3 سنوات ودورية صرف شهريًا.