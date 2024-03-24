مستشفى سوهاج الجامعي ينقذ مريضا من العمى عقب إصابته بشظية في الشبكية

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن فريق طبي في قسم العيون بالمستشفيات الجامعية، نجح في إنقاذ عين عامل من العمى المحقق، بعد إجراء عملية إزالة شظية حديد «رايش» اخترقت قرنية العين، وأدت إلى تهتك في الشبكية، مؤكدا تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية اللازمة وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية بالمستشفيات الجامعية لعلاج جميع المصابين على مدار الساعة.

إصابة مريض بتهتك في القرنية والعدسة

من جانبه أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي استقبل شخصا يعمل في تقطيع الحديد بالصاروخ بدون استخدام وسائل حماية، ما أدى إلى دخول «شظية» اخترقت جميع طبقات العين وتسببت في تهتك في القرنية والعدسة والجسم الزجاجي لتستقر في الشبكية، مشيراً إلى أن المستشفى الجامعي يعد القبلة الأولى التي يقصدها جميع حالات الطوارئ من كافة الجهات وعلى مدار 24ساعة بالمجان على نفقة الدولة أو الخاضعين لمظلة التأمين الصحي.

جهاز لاستئصال الجسم الزجاجي

كما قال الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس قسم طب وجراحة العيون، إن قسم العيون مجهز بأحدث ميكروسكوب جراحي، ومزود بأحدث جهاز لاستئصال الجسم الزجاجي، وتم على الفور استقبال المصاب وتقديم أعلى درجات الرعاية الطبية والمهنية حتى تماثله للشفاء.

ومن جانبه قال الدكتور محمود فاروق أستاذ الشبكية، إن الفريق المعالج نجح في إجراء عملية دقيقة أسفرت عن استئصال الجسم الزجاجي والوصول إلى قاع العين لإزالة الجسم الغريب وعمل كي للشبكية بالليزر لتجنب حدوث انفصال شبكي، وتم إنقاذ عين المريض من العمى المحقق.