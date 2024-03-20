شروط الحصول على معاش مبكر للمؤمن عليهم.. اعرف التفاصيل

كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن شروط الحصول على معاش مبكر وفق قانون التأمينات الجديد، وذلك للأشخاص المؤمن عليهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

شروط الحصول على معاش مبكر

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، شروط الحصول على معاش مبكر للأشخاص المؤمن عليهم، كما يلي.

1- أن تكون علاقة العمل بين الشخص المؤمن عليه وبين صاحب العمل منتظمة.

2- يكون سن المؤمن عليه 18 عاما فأكثر.

3- أن تكون مدة الاشتراك التأميني للأشخاص المؤمن عليهم هي مدة تأمينية فعلية تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية «وهو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته».

4- إذا كان تاريخ التأمين للأشخاص المؤمن عليهم بدأ منذ عمر 18 عامًا يحق لهم الخروج على معاش مبكر وهم في سن الأربعين، لأن بذلك تكون المدة التأمينية لهم أكثر من 20 عامًا.

5- يجب أن تكون مدة الاشتراك التأميني عند طلب معاش مبكر 240 شهرًا أي 20 عامًا وذلك قبل عام 2024.