اعرف رقم شكاوى المعاشات.. اتصل وقدم شكوتك

يرغب العديد من المواطنين من أصحاب المعاشات الذين يصل عددهم 11 مليون مُستحق، بعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في تقديم شكاوى خاصة بصرف المعاش.

رقم شكاوى المعاشات

ويٌريد العديد من المواطنين من أصحاب المعاشات الاستفسار عن المٌعوقات التي تواجههم أو تغيير البطاقة الخاصة بصرف المعاش، وهو ما تقدمه «الوطن»، خلال السطور التالية رقم شكاوى المعاشات.

وحددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الخط الساخن للتقدم بالشكاوى وهو «19680» ويُمكن من خلاله الرد على استفسارات المواطنين من أصحاب المعاشات.

وعند اتصال الأشخاص بالخط الساخن ورقم الشكاوى الخاص بالمعاشات، يُتاح له عدد من الخيارات والتي جاءت كالتالي:

1- إذا رغب المستفيد في خدمات بطاقة المعاشات أو تقديم شكوى يتم الضغط على الرقم 2.

2- إذا رغب المستفيد في استلام البطاقة الخاصة به لصرف المعاش «ميزة» فيقوم بالضغط على الرقم 1.

3- إذا رغب صاحب المعاش في الإبلاغ عن بطاقته المسروقة يقوم بالضغط على الرقم 4.

4- في تحويل البطاقة الزرقاء الخاصة به إلى بطاقة ميزة يمكن الضغط على الرقم 3.