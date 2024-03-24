أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السورية موعد آذان المغرب في سوريا اليوم الأحد 24-3-2024 في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم

وسنذكر مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأحد 24- 3- 2024، التي تتغير من مدينة ومحافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في سوريا الأحد

وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأحد 24-3-2024 بمدينة اللاذقية الساعة 5:52 مساءً، وصلاة الفجر عند الساعة 4:06 صباحًا، والشروق 5:37 صباحًا، وصلاة الظهر 11:43 مساءً، وصلاة العصر 3:13 مساءً، وصلاة العشاء 7:22 مساءً.

موعد أذان المغرب في دمشق اليوم

وعن موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأحد 24 مارس بمدينة دمشق، ستكون عند الساعة 5:48 مساءً، وموعد صلاة الفجر عند 5:07 صباحًا، والشروق 6:33 صباحًا، وصلاة الظهر 12:41 مساءً، وصلاة العصر 4:11 مساءً، وصلاة العشاء 8:20 مساءً.

موعد صلاة المغرب في سوريا اليوم

أما موعد أذان المغرب في سوريا بحلب الأحد 24-3-2024 عند الساعة 5:47 مساءً، وموعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 4:00 صباحًا، والشروق 5:29 صباحًا، وصلاة الظهر 11:38 مساءً، وصلاة العصر 3:07 مساءً، وصلاة العشاء 7:17 مساءً.

موعد الإفطار اليوم الأحد 24-3-2024 في سوريا

وأما عن موعد الإفطار اليوم في سوريا الأحد 24-3-2024 بمدينة الرقة، سيكون عند الساعة 5:39 صباحًا، والشروق 5:21 صباحًا، وصلاة الظهر 11:30 مساءً، وصلاة العصر 3 مساءً، وصلاة العشاء 7:09 مساءً.