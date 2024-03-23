تعد مواقيت الصلاة في رمضان، من الأمور التي يهتم بها المسلمون حول العالم، لتنظيم وقتهم بين العمل والطاعات المختلفة من قراءة القرآن، وأذكار الصباح وغيرها، وفي اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، تحرص وزارة الشؤون الدينية في سوريا، على نشر مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم السبت 22-3-2024.

ويقدم «الوطن» في الفقرات التالية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم السبت 23-3-2024، وفقا لما ذكرته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم السبت 23-3-2024

ونظرًا لوجود اختلاف كبير في مواقيت الصلاة بسوريا وفقًا لكل منطقة، جاءت مواعيد الفروض الخمسة في محافظة إدلب كالتالي:

أذان الفجر 5:4 صباحًا.

الشروق 6:32 صباحًا.

الظهر 12:40 مساءً.

العصر 4:9 مساءً.

المغرب 6:48 مساءً.

العشاء 8:18 مساءً.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم السبت 23-3-2024

يُرفع أذان الفجر في إدلب في اليوم الثالث عشر من أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 5:4 صباحًا، بينما في حلب يكون في الساعة 5:2 صباحًا.

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم السبت 23-3-2024

ويكون موعد رفع أذان الظهر في إدلب في تمام الساعة 12:40 مساءً، بينما في حلب في تمام الساعة 12:38 مساءً.

موعد أذان العصر في سوريا اليوم السبت 23-3-2024

موعد أذان العصر بإدلب يكون في تمام الساعة 4:9 مساءً، ويكون أذان العصر بحلب في تمام الساعة 4:7 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم السبت 23-3-2024

ويؤذن لصلاة المغرب في إدلب في تمام الساعة 6:48 مساءً، بينما يؤذن في حلب في تمام الساعة 6:46 مساءً.

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم السبت 23-3-202

وأعلنت وزارة الأوقاف السورية عدد ساعات الصيام اليوم السبت، لتكون بنحو 13 ساعة و29 دقيقة.