مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأحد 14 رمضان

يحتفل المسلمون في سوريا باليوم الـ14 من شهر رمضان المبارك لعام 1445 من هجرة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، ويبحث كثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأحد 24-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد تناول السحور والإفطار وصلاة التراويح والقيام.

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم

وبالنسبة لمواقيت الصلاة في العاصمة السورية دمشق وأجوارها فسيؤذن الفجر في الساعة 04:09 صباحا وتشرق الشمس الساعة 5:34 صباحا ويؤذن الظهر الساعة 11:41 مساء ويؤذن العصر الساعة 3:10 مساء بينما يؤذن المغرب وموعد تناول الافطار الساعة 05:49 مساء وتؤذن العشاء الساعة 07:19 مساء وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم الأحد 24-3-2024

مواقيت الصلاة في حلب وأجوارها فسيؤذن الفجر في الساعة 04:02 صباحا وتشرق الشمس الساعة 05:30 صباحا ويؤذن الظهر الساعة 11:38 مساء ويؤذن العصر الساعة 03:07 مساء، بينما يؤذن المغرب وموعد تناول الإفطار الساعة 05:46 مساء وتؤذن العشاء الساعة 07:16 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأحد 24-3-2024

مواقيت الصلاة في اللاذقية وأجوارها فسيؤذن الفجر في الساعة 04:08 صباحا وتشرق الشمس الساعة 05:36 صباحا، ويؤذن الظهر الساعة 11:43 مساء، ويؤذن العصر الساعة 03:12 مساء، بينما موعد أذان المغرب وموعد تناول الافطار الساعة 5:51 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 07:21 مساء، وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الأحد 24-3-2024

مواقيت الصلاة في درعا وأجوارها فسيؤذن الفجر في الساعة 04:10 صباحا وتشرق الشمس الساعة 05:35 صباحا ويؤذن الظهر الساعة 11:42 مساء ويؤذن العصر الساعة 03:11 مساء، بينما يؤذن المغرب وموعد تناول الإفطار الساعة 05:49 مساء وتؤذن العشاء الساعة 07:19 مساء وتليها صلاة التراويح.