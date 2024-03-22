في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، لعام 1445 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يرغب العديد من المسلمين في معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الجمعة 22-3-2024، حتى يستطيعوا تنظيم أداء العبادات على مدار اليوم، من ترتيل القرآن وتحضير مائدة الإفطار وتأدية الصلاة على وقتها.

ويقدم «الوطن» في الفقرات التالية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الجمعة 22-3-2024، وفقا لما ذكرته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بسوريا.

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم الجمعة 22-3-2024

وتختلف مواقيت الصلاة في سوريا حسب المنطقة، إذ يتفاوت شروق وغروب الشمس، إلا أنه يمكن تحديد مواعيد الفروض الخمس في محافظة حمص خلال السطور التالية:

أذان الفجر 5:7 صباحًا.

الشروق 6:34 صباحًا.

الظهر 12:40 مساء.

العصر 4:8 مساءً.

المغرب 6:47 مساءً.

العشاء 8:18 مساءً

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الجمعة 22-3-2024

ويختلف المؤذنون في رفع أذان الفجر حسب المنطقة في سوريا ويمكن رصد بعض المحافظات كالآتي:

يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في حمص بالثاني عشر من أيام شهر رمضان المبارك، تمام الساعة 5:7 صباحًا، بينما في دمشق يكون الساعة 5:10 صباحًا.

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الجمعة 22-3-2024

ويكون موعد رفع آذان الظهر في حمص في تمام الساعة 12:40 مساء، بينما في دمشق بتمام الساعة 12:42 مساء.

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الجمعة 22-3-2024

في حين يكون موعد آذان العصر في حمص في تمام الساعة 4:8، ويكون الآذان للعصر بدمشق في تمام الساعة 4:10 مساء.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 22-3-2024

ويؤذن لصلاة المغرب في حمص ليبدأ المسلمين في تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 6:47، بينما تؤذن في دمشق بتمام الساعة 6:48 مساء.

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الجمعة 22-3-2024

ويبحث الكثير من الأشخاص، عن عدد الساعات التي سيتوجب عليهم الصيام فيها خلال اليوم بشهر رمضان، لذا أعلنت وزارة الأوقاف السورية عن عدد ساعات الصيام، وهي نحو 13 ساعة و29 دقيقة.