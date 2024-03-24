توقيع عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة لمنظومة المخلفات بـ565 مليون جنيه

وقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة في محافظات مطروح والبحيرة ودمياط والشرقية والجيزة.

جاءت مراسم توقيع العقود في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات الوزارات الثلاثة والهيئة العربية للتصنيع، وتتضمن العقود إنشاء 5 مدافن صحية آمنة بمدينة براني في مطروح، وخلية دفن صحي بمدينة بدر في البحيرة، وخلية دفن صحي في أبو جريدة بدمياط، وخلية دفن صحي بمدينة بلبيس بالشرقية، وخلايا دفن صحي بموقع شبرامنت بالجيزة، بتكلفة تقدر بـ480 مليون جينه.

وستنفذ الهيئة العربية للتصنيع المدافن الصحية وفقًا للاشتراطات الفنية والرسومات التفصيلية المعتمدة في هذا الشأن، إضافة إلى رفع تراكمات للقمامة في عدد من المقالب بالمحافظات تقدر بأكثر من 500 ألف طن بتكلفة 85 مليون جنيه.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص وزارة التنمية المحلية على التعاون مع الوزارات والجهات المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة لرفع كفاءة المنظومة والتخلص الآمن من المخلفات في جميع المحافظات وتحقيق رضا المواطنين عن هذه الخدمة المهمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونوّه بحرص الدولة على إحداث تغير حقيقى يشعر به المواطن في مستوى النظافة، خاصة في ظل مشروعات البنية الأساسية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ضمن برامج المنظومة المختلفة من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة وثابتة وشراء معدات ورفع وإزالة ملايين الأطنان من التراكمات التاريخية للمخلفات وذلك ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والتدخل للتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة بما ساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

منظومة المخلفات الصلبة

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنّ الحكومة بكل وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة تعمل بروح الفريق الواحد لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوي نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة وذلك فى المدن والمراكز والقرى والتعاون مع شركات القطاع الخاص الوطنية العاملة في مجال المخلفات، وهو ما تشهده محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية وبورسعيد والقليوبية وعدد آخر من المحافظات ليتحقق هدف الحكومة بأن يشعر المواطن بوجود تغيير حقيقي في مستوى النظافة، وإيجاد منظومة مستدامة للمخلفات على أرض جميع المحافظات.

مشروعات البنية التحتية

وشدد وزير التنمية المحلية على سعى الدولة على تحقيق أقصى استفادة من كافة مشروعات البنية التحتية ضمن منظومة المخلفات التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية؛ للحفاظ على استثمارات الدولة وتشغيلها بصورة جيدة لتساهم في تحسين مستوي المنظومة وكذا التعرف على أحدث التكنولوجيات الموجودة في هذا الملف.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنّ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتابعان عبر تقارير دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، وكذا متابعة منظومات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحي الآمن وغلق المقالب العشوائية.

وقدم وزير التنمية المحلية الشكر لوزيرة التخطيط والبيئة علي الدعم الذي يتم تقديمه لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظات، لافتا إلى أن منظومة المخلفات شهدت خلال الفترة الماضية استثمارات تقدر بحوالي 25 مليار جنيه من الدولة وشركاء التنمية وعلي رأسهم البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما قدم وزير التنمية المحلية، الشكر لفريق العمل في الوزارات والهيئة العربية للتصنيع علي الجهود التي قاموا بها للانتهاء من تلك العقود.