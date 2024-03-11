«القاهرة» تخصص 3 أرقام هاتفية لتلقي شكاوى النظافة خلال شهر رمضان

مع دخول شهر رمضان المبارك، خصصت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة عددا من الأرقام لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالنظافة في مختلف أحياء العاصمة، للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي خلال الشهر الكريم، وهذه الأرقام هي 15264، و29223410، و26843759.

تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

وأكد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، أن الهيئة تعمل على تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المساجد خلال الشهر الكريم والطرق المؤدية إليها، وذلك ضمن استعدادات استقبال المصلين لأداء صلاة التراويح.

أعمال النظافة

وأشار «الشرشابي» إلى تكثيف أعمال النظافة في الأسواق ومنافذ البيع والشوارع لرفع المخلفات أولا بأول، ومراجعة أعمال الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية المؤدية للمساجد، لافتا إلى أن غرفة عمليات الوزارة تتلقى أي شكاوى على مدار اليوم الكامل، وتتواصل دائما مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وكذلك غرف العمليات الأخرى الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والإسعاف والمطافئ وغيرها.

وأوضح رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، أنه ضمن مجهودات مشتل البراجيل سيتم تزيين الجزر الوسطى أمام حديقة الميرلاند بمنطقة مصر الجديدة، لإبرازالمظهر الحضاري والجمالي لشوارع القاهرة.