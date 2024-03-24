ملخص الحلقة 13 من مسلسلات الأطفال.. ماذا حدث في سر المسجد؟

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان.. أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسلات الأطفال».

مسلسل سر المسجد

في مسلسل سر المسجد دار الحديث عن نجاح أبطال سيف وياسين وميمو في الحصول على أحد رموز المسجد، ونجحوا في الإجابة عن الألغاز التي طرحها راشد عليهم، وتوجهوا للمسجد، من أجل توصيل الرمز، وأوضح لهم الشيخ صلاح أدعية دخول وخروج وآداب المسجد، وحثهم على الاقتداء بسنة رسول الله فيما يتعلق بدخول المساجد.

مسلسل نور والكوكب السعيد

وفي مسلسل نور والكوكب السعيد، تحدث نور وزهرة وفرحة ورامي صديقهم عن نتيجة زراعة الأشجار، وأن هذا الأمر مفيد للجميع، وظهرت فرحة وهي سعيدة من الطاقة الإيجابية الكبيرة التي تملأ الكوكب، وأصيبت بدوار مفاجئ ليكتشف نور أن امرأة شريرة في السبب في ذلك.

مسلسل يحيى وكنوز

وبدأت حلقة مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث بحديث يحيي لكنوز والأستاذ عصام ونونيا عن سرعة الأحداث في هذه الفترة، وأنه قلق من أن تكون البروفيسورة جميلة ومغاوري، يخططان لتغيير أي شيء في الأزمنة من أجل التأثير في أحداث الواقع.