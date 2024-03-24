مسلسل صيد العقارب الحلقة 14.. غادة عبد الرازق تُغير خطة الانتقام

استمرت الفنانة غادة عبد الرازق «الدكتورة عايدة» في البحث عن سامح الغول خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل صيد العقارب، والذي تسبب في مقتل أخيها ومرض والدها، إذا أكدت خلال لقائها مع سميحة (سيمون) سعيها للوصول إلى ابنها وتسليمه إلى المحكمة لنيل جزائه، وباشتداد حدة الصراع بين عائلتي ضرغام والغول، أبدى رواد التواصل الاجتماعي حماسهم لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 14 لمتابعة ما ستؤول إليه خطة غادة عبد الرازق في الانتقام.

غادة عبد الرازق تُغير خطة الانتقام

تبين خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل صيد العقارب، أنّ الفنانة غادة عبد الرازق بدأت تغيير خطتها الانتقامية من التصادم المباشر مع عائلة الغول إلى الألغاز والغموض، إذ فاجئت الجمهور بعد خلافاتها الشديدة مع زوجها ياسين وطلب الطلاق منه، بظهورها ترتدي فستان أسود أنيق استعدادًا لقضاء سهرة رومانسية مع زوجها، كما تراجعت عن لهجتها الحادة في الحديث معه، ما أثار تساؤلات متابعي المسلسل حول ما يدور برأس عايدة، ولماذا تغيرت فجأة من الحدة الشديدة للهدوء والرومانسية؟.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 14

ويُمكن لمتابعي مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق مشاهدة الحلقة 14على قناة cbc الساعة 7.30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1.45 صباحا والثانية الساعة 2.15 صباحًا.

وتُذاع الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما الساعة 9 مساء والإعادة الأولى الساعة 4.30 صباحًا، والثانية الساعة 10.30 صباحًا والثالثة الساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT الساعة 7.30 مساء.

يشارك في مسلسل صيد العقارب كوكبة من النجوم أبرزهم غادة عبدالرازق، وسيمون، ورياض الخولي، ومحمد علي رزق، وميار الغيطي، وأحمد ماهر، وعماد صفوت، وأحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن، وتأليف باهر دويدار.