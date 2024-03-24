انتهت الحلقة 13 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان، بذهاب الدكتورة عايدة إلى منزل زوجها ياسين الذي يفاجأ عند دخوله بجلوسها مرتدية فستانًا أسود اللون وتنظر له بطريقة رومانسية؛ ما زاد من السؤال عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 14 لمعرفة ما ستشهده الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC

وكثّف الاهتمام بمواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 14 استقبال الدكتورة عايدة، التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق، رسالة صادمة على هاتفها المحمول، جاء نصها «يس هرب سامح برا مصر»، ما جعل الجمهور يتشوق لمعرفة ما ستفعله الدكتورة عايدة بعدما ذهبت إلى زوجها ياسين في ثوب رومانسي يخفي داخله كل الغضب والرغبة في الانتقام.

وبينما يزداد البحث عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 14 يمكن توضيح أنّ قناة CBC كشفت في وقت سابق على «فيسبوك»، مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب طوال شهر رمضان الكريم.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 14

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 14 اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة يوم الإثنين في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتشارك الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في طار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

وإلى جانب غادة عبد الرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين.. والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.