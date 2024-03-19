سقوط أمطار غزيرة ورعدية على المسجد النبوي.. ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

حذر المركز الوطني للأرصاد، من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19 مارس، في عدد من المناطق بالمملكة العربية السعودية، إذ يتوقع سقوط أمطار غزيرة على المسجد النبوي في المدينة المنورة، والكعبة الشريفة والمسجد الحرام بمكة المكرمة ومناطق مثل حائل والقصيم، والرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

أمطار غزيرة على المسجد النبوي في المدينة

وبحسب الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، جرى تحذير أهالي المدينة المنورة من سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على منطقة المسجد النبوي، موضحة أن الأمطار يصاحبها نشاط للرياح التي تكون مثيرة للأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من المدينة.

وأضاف المركز الوطني أنّ الأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ستصل إلى مناطق الحدود الشمالية، مثل الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

وتابع البيان أن حالة الطقس على المناطق السابقة يصاحبها تكون الضباب وتساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز).

درجات الحرارة في مناطق السعودية المختلفة

وأوضح أنه سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال غرب المملكة، وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالآتي:

المدينة المنورة: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

مكة المكرمة: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

الرياض: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 19.

جدة: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

تبوك: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.