13 خبرا سارا من الحكومة للمصريين بالخارج.. تخفيضات 33% على تذاكر الطيران

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عددا من الأخبار السارة التي تخص المصريين في الخارج، وذلك خلال اجتماع عقدته السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة.

وتوضح «الوطن»، في التقرير التالي، الأخبار السارة التي سيجري تقديمها للمصريين في الخارج.

1- مد مبادرة سيارات المصريين بالخارج حتى 28 أبريل 2024.

2- إمكانية شراء السيارات من المناطق الاقتصادية الحرة في مصر أو من أي دولة أخرى.

3- توفير أراضٍ ووحدات سكنية متميزة بتخفيض 25% للدفع بالدولار بالتعاون مع وزارة الإسكان.

تخفيضات على تذاكر الطيران

4- تخفيضات على تذاكر الطيران حتى 33% للزوجة و2 من الأبناء حتى سن 15 سنة على مدار نحو 216 يومًا في العام.

5- فتح باب التسجيل في مبادرة التسوية التجنيدية اعتبارًا من أول مايو 2024 ولمدة شهرين.

6- طرح شهادات الإدخار البنكية بالدولار بعوائد مرتفعة تصل لـ7%؜ و9%؜، ووثيقة «معاش بكرة بالدولار».

7- يبدأ بيع وثيقة «معاش بكرة بالدولار» للأشخاص من سن 18عامًا وحتى 59 عامًا.

8- الحد الأدنى لقسط التأمين الوحيد 500 دولار أمريكي، والحد الأقصى 10 آلاف دولار لكل وثيقة خلال العام.

9- تخصيص حزم من برامج التأمينات والمعاشات يمكن للمصريين بالخارج والعمالة غير المنتظمة المشاركة فيها.

منصة لطلب الإعارات ومد الإجازات

10- إطلاق منصة متخصصة لطلب الإعارات ومد الإجازات.

11- تطبيق هاتفي إلكتروني، لإتاحة السلع والمنتجات التي يرغب المصريون بالخارج في شرائها.

12- وعد بالتواصل مع وزير الطيران، لتوفير خط مباشر في كوريا الجنوبية واليابان.

13- توفير رحلات مباشرة من القاهرة إلى سول، واستدامة تلك التي تنطلق من طوكيو.