«النقل» تنتهي من تنفيذ بعض كباري القطار الكهربائي السريع

أعلنت وزارة النقل تقدم أعمال تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين - مطروح» في المسافة من منطقة جنوب حلوان عند كوبرى المسار لعبور النيل حتى محطة العاصمة الإدارية، موضحة أنَّ الأعمال تشتمل على كباري وأنفاق وأخوار وخرسانات الميول التي تحمي جوانب الجسر وأعمال الحماية من أخطار السيول في هذه المسافة.

وأكدت وزارة النقل، في تقرير لها، أنَّ الخط يشتمل على مجموعة من الكباري، منها كوبري الأوتوستراد الذي بلغت نسبة تنفيذه 95%، كما يتقدم العمل في كوبري خور مايو، إذ تمّ الانتهاء من تنفيذ عدد من كباري المسار مثل كوبري خدمة المحاجر، وكوبري 30 يونيو، وكوبري وادي حجول.

كباري السيارات بكم 4.5

وأوضحت وزارة النقل، في تقرير لها، أنَّه تمّ الانتهاء من عدد من كباري السيارات بكم 4.5 «القطامية - السخنة»، والمحاجر والإقليمي، لافتة إلى أنَّ تحالف «سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب» يبدأ تنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.

ممر «السخنة - الإسكندرية» اللوجيستي

وأشارت إلى أنَّ تنفيذ الخط يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة وفي إطار متابعة تنفيذ ممر «السخنة - الإسكندرية» اللوجيستي والذي يتكون من «ميناء السخنة – الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع – الميناء الجاف بالعاشر من رمضان – خط السكة الحديد «الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس» – ميناء الإسكندرية الكبير».