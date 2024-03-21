ناقد فني: تنوع مميز في الفئات العمرية لنجوم موسم دراما رمضان 2024

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إنّ التنوع في موسم دراما رمضان 2024 كبير للغاية، بوجود أعمال شعبية وكوميدية وأكشن وأعمال مستوحاة من التاريخ، إلى جانب التنوع الكبير على مستوى اختيار الأجيال المشاركة في المسلسلات كأبطال، فنجد نجوما مخضرمين وشباب ونجوم الوسط والأدوار الثانية، فضلا عن تنوع على مستوى المؤلفين والمخرجين بين أجيال مختلفة.

وأضاف «الكشوطي»، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أنّ يوم 16 رمضان يشهد انضمام مجموعة كبيرة من أهم أعمال الـ15 حلقة مثل مسلسلات «جودر» و«فراولة» و «بقينا اتنين»، وتضم كبار النجوم.

الأعمال الدرامية للمتحدة قيمة

وأشار إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دائما تعتمد في تقديم أعمالها على أن يكون هناك قيمة كبيرة للأعمال المقدمة على المستوى الفكري، ففي السنوات الماضية كانت مجموعة الاختيار وغيرها من الأعمال التي أطلق عليها دراما الوعي.

موسم دراما رمضان الماضي

وأوضح أنّ موسم دراما رمضان الماضي شهد «رسالة الإمام»، والتي تعد من الأعمال التاريخية، وهذا العام مسلسل «الحشاشين» وهو من وحي التاريخ ولكن قصة تصلح لكل زمان ومكان وفكرة كانت تحدث وحدثت في الوقت القريب وستحدث طوال وجود غسيل لعقول الشباب واستغلال الدين في أفكار وأشياء بعيدة تماما عن الدين.