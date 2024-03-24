بعد رفع العائد لـ25%.. شرائح الربح الشهري لشهادات بنك ناصر 2024 

تعديلات عاجلة على شهادات بنك ناصر 2024، أعلنتها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة البنك، مؤكّدة أنَّ البنك يقدم مجموعة من الأوعية الادخارية لجميع العملاء، من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 104 فرع في مختلف المحافظات.

شهادات بنك ناصر 2024

التعديلات التي أُجريت على شهادات بنك ناصر 2024، تشتمل جميع عوائد الشهادات الاستثمارية بدوريات صرف متنوعة ما بين شهرية وربع سنوية وسنوية، وهنا يمكن للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.

أول الشهادات، التي تقرر رفع عائدها، هي شهادة «رد الجميل» المخصصة لكبار السن، وجاءت كالآتي:

شهادة لمدة 3 سنوات

- أصبحت 24.25% سنويا لمدة 3 سنوات

- أصبحت 22.25% شهريا

شهادة لمدة سنة واحدة

- العائد السنوي للشهادة 22%

- العائد الشهري للشهادة 20.50%

وضمن الشهادات الاستثمارية التي تقرر رفع عائدها، الآتي:

شهادة لمدة 3 سنوات

- يصل العائد التراكمي إلى 25% لمدة 3 سنوات

- يصل العائد التراكمي إلى 24% لمدة 18 شهرا

شهادة ادخار لمدة 3 سنوات

- تُقدم الشهادة بمعدل عائد 24% سنويًا

- تُقدم الشهادة بمعدل عائد 22.50% ربع سنوي

- تُقدم الشهادة بمعدل عائد 22% شهرياً

شرائح ربح وعائد شهادات بنك ناصر 2024

تُقدم «الوطن» في إطار دورها الخدمي، شرائح ربح وعائد شهادات بنك ناصر 2024، وفق القرارات الجديدة التي أصدرها البنك، منذ قليل:

- حال شراء شهادة الـ3 سنوات يكون العائد التراكمي لها 25%، وعند شرائها بقيمة 50 ألف على سبيل المثال فإن العائد السنوي يكون 12500 جنيه، ويمكن صرف شهريها بقيمة 1041 جنيها.

- حال شراء شهادة الـ18 شهرا يكون العائد التراكمي لها 24%، وعند شرائها بقيمة 50 ألف جنيه على سبيل المثال يكون الربح الشهري لها 666 جنيها.

- كما يُمكن بنك ناصر صرف العائد كل 3 أشهر أي ربع سنوي، حال شراء شهادة الـ3 سنوات بعائد 22.50% ربع سنوي.

- ربح شراء شهادة «رد الجميل» بـ50 ألف جنيه لمدة 3 سنوات لكبار السن يكون العائد السنوي لها 24.25% ويبلغ 12 ألف 125 جنيها سنويا، ويمكن صرفه شهريا بقيمة 1010 جنيهات.

- ربح شراء شهادة «رد الجميل» بـ50 ألف لمدة سنة واحدة لكبار السن يكون العائد السنوي لها 22% ويبلغ 11 ألف جنيه سنويا، ويمكن صرفه شهريا بقيمة 916 جنيها.

رفع عائد حساب «يوم بيوم»

وبالتزامن مع رفع عائد الشهادات الاستثمارية، قرر بنك ناصر الاجتماعي، رفع عائد حساب «يوم بيوم» ذو العائد التراكمي إلى 19% ويزيد معدل العائد بزيادة الشرائح المودعة، والحد الأدنى لفتح الحساب 500 ألف جنيه، ففي حالة فتحه بمبلغ 500 ألف جنيه، يحصل المالك على عائد سنوي بقيمة 95 ألف جنيه سنوياً، و7.916 جنيه شهرياً.