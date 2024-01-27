إقبال على فتح حساب يوم بيوم ببنك ناصر.. 75 ألف جنيه عائد سنوي

شهد حساب «يوم بيوم» ببنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إقبالا من المواطنين منذ اليوم الأول للإعلان عنه، حسبما أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر للأعمال المصرفية، والاستثمار والمشروعات، موضحًا أنه تم التنسيق مع جميع الفروع لتوفير التسهيلات الخاصة بفتح الحساب.

احتساب العائد يوميا

وعن السر وراء الإقبال على فتح حساب يوم بيوم ببنك ناصر، فإنه وفقا لسعر الفائدة التي حددها البنك يصل العائد السنوي 75 ألف جنيه، على الحد الأدنى لفتح الحساب وقيمته 500 ألف جنيه.

كما يوفر الحساب العديد من المميزات أولها أنه بعائد تراكمي 15%، والحد الأدنى 500 ألف جنيه، ويمكن احتساب العائد يوميًا والعائد يضاف على أصل الوديعة، وسعر العائد 15%، فضلًا عن الإعفاء من المصاريف الشهرية حال نزول الرصيد عن الحد الأدنى لفتح الحساب، والإعفاء من مصاريف فتح الحساب الجاري، وإصدار بطاقة خصم مباشر.

نصف مليون جنيه

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل، أنه يمكن السحب والإيداع يوميًا، ويبلغ الحد الأدنى للحساب نصف مليون جنيه والحساب بدون حد أقصى للأفراد والإعفاء من مصروفات فتح الحساب خلال 3 أشهر.