من هي الطفلة هنا زهران؟.. ظهرت في مسلسل بابا جه

بملامح بريئة وأداء جيد ظهرت بهما الطفلة هنا زهران في مسلسل بابا جه، وتحديدًا مشهد حديثها مع الطفلة لافينيا نادر، وهي تحكي معها عن أبيها وكيف يجب أن تتعامل معه وتكون صداقة معه، ونالت إشادات كثيرة مع توقعات بمستقبلٍ فني ناجح، وتطلع الكثيرون من الناس لمعرفة من هي؟

دور هنا زهران في مسلسل بابا جه

خلال أحداث مسلسل بابا جه، أدت الطفلة هنا زهران دور ابنة خال الطفلة لافينيا وعمتها «ولاء»، الدور الذي تؤديه الفنانة نسرين أمين، وتظهر في العديد من المشاهد وهي تحكي وتلعب مع «لافينيا»، ونستعرض معلومات عنها بحسب الحسابات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحديث لها في إحدى اللقاءات على التليفزيون المصري.

من هي الطفلة هنا زهران؟

نقدم لكم معلومات عنها من خلال السطور التالية:

تبلغ من العمر 13 عامًا، من مواليد 10 يناير 2011.

تحب الرقص والغناء.

تدرس في الصف الأول الإعدادي.

بدأت التمثيل في سن السادسة.

شاركت بالتمثيل في طفولتها في عددٍ من الأعمال الفنية، ومنها الغرفة 207، ومكتوب عليا وأحسن أب، وغيرها.

والدتها نرمين الدماطي دكتورة في فنون تطبيقية، استمدت حب الفن منها.

حب التمثيل

وتحدثت الطفلة هنا زهران خلال اللقاء عن حبها للفن: «ماما خدت بالها من وأنا صغيرة لحبي للتمثيل، وعملت تجارب الأداء وطلبني المخرج حسام علي في مسلسل الرحلة، وأنا بحب التمثيل من زمان، وأتعودت أقف قدام الكاميرا ومخافش، وماما دايمًا بتذاكر معايا المشاهد وبتقولي المفروض أكون عامله إزاي في المشهد، وأنا بفهم وببدأ أدخل في الشخصية، وبحب الأعمال الكوميدية».