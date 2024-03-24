«الأرصاد»: أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى

أشارت صور الأقمار الصناعية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية إلى سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، ومناطق متفرفة من القاهرة الكبرى، إذ يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من القاهرة

وكشفت الأرصاد الجوية في تقرير صادرعنها عن وجود حالة من التقلبات الجوية في حالة الطقس اليوم، إذ نشهد سقوط أمطار غزيرة على القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة طوال النهار، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على القاهرة وتمتد إلى منطقة مصر الوسطى وسيناء ومحافظات شمال الصعيد، وتتفاوت حدة الأمطار من محافظة لأخرى، وفقا لموقعها الجغرافي.

انخفاض في درجات الحرارة

وأضافت الهيئة إلى وجود انخفاض الآن في درجات الحرارة العظمى على القاهرة بنحو 4 درجات، إذ تسجل الآن 16 درجة، وتزداد انخفاضا مع تقدم ساعات المساء، بسبب تاثير الكتل الهوائية القادمة من طبقات الجو العليا، وتعمل على تكاثر السحب الممطرة وانخفاض درجات الحرارة.