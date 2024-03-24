مشروب رمضاني شهير يعالج الصدفية والفطريات.. ما هو؟

الصدفية مرض جلدي طويل الأمد يسبب بقع قشرية وطفح جلدي، وغالبًا ما تظهر على فروة الرأس والركبتين والمرفقين، ويصاحبها عدة أعراض كالشعور بالألم والحكة والحرقان، فضلًا عن المعاناة من الجلد المُتشقق الجاف، بحسب ما ذكره موقع مايو كلينيك الطبي.

ويمكن علاج الصدفية بالاعتماد على أدوية مُعينة يأخذها المريض بعد استشارة الطبيب، وفي ضوء هذا تبين قدرة مشروب رمضاني شهير على علاج مرض الصدفية، فما هو؟

علاج الصدفية والفطريات

يساعد شرب العرقسوس على علاج الصدفية، وفقًا لحديث الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة في الهيئة العامة للمصل واللقاح، إذ يحتوي العرقسوس على مركب طبيعي يُشبه تأثير الهيدروكورتيزون المُستخدم لعلاج الصدفية، ويُمكن استخدامه من خلال خلط مسحوق العرقسوس الناعم مع الفازلين ودهن المناطق المُصابة.

وأضاف الحداد، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ العرقسوس يحتوي على 125 مركبًا مضادًا للفطريات، ويُمكن استخدامه لمعالجة أي فطريات في الجلد من خلال أخذ حوالي 5 ملاعق شاي من المسحوق ووضعها على كوب ماء ثم القيام بدهن المناطق المصابة بالسائل بواسطة قطعة قطن مرتين إلى ثلاثة مرات في اليوم:«يمكن الاستفادة من خلط العرقسوس بالعسل لعلاج الهربس الذي يصيب الشفاه وسقف الحلق».

علاج حب الشباب والإكزيما

وبجانب الفوائد السابقة للعرقسوس، أكد الحداد، أنه من المشروبات الرمضانية التي تقوي جهاز المناعة وتعالج قرحة المعدة والارتجاع الحمضي، فضلًا عن دوره الفعال في علاج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والأكزيما، والتخلص من الأمراض التي تصيب الصدر لاحتوائه على مضادات الالتهابات والأكسدة.

وتابع: «ينبغي على مريض الضغط تجنب تناول العرقسوس لأنّه من المشروبات التي تحتفظ بالماء في الجسم أطول فترة ممكنة، ما يؤدي إلى حدوث تورم وزيادة الضغط، إلا أنّه يُنصح مريض الضغط المنخفض بتناوله بصورة منتظمة».