أسعار العائد الجديدة على ودائع البنك الأهلي المصري في مارس

كشف البنك الأهلي المصري عن أسعار العائد الجديدة للودائع بفائدة تصرف في نهاية المدة، ويكون الحد الأدنى للوديعة 1000 جنيه، ولكن الحد الأدنى للوديعة الأقل من شهر 100 ألف جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري لشهر مارس 2024 في الموقع الرسمي للبنك، يكون العائد على وديعة الأسبوع وحتى 15 يومًا 10.50% سنويًا.

تفاصيل ودائع البنك الأهلي المصري

والعائد على وديعة الـ15 يومًا والأقل من شهر 10.50%، وبالنسبة للشهر والأقل من شهرين 12% ونفس العائد على الشهرين والأقل من 3 أشهر.

ويحصل صاحب الوديعة 3 أشهر والأقل من 6 أشهر على عائد 12.50%، ونفس العائد على وديعة الـ6 أشهر والأقل من سنة.

العائد على ودائع الأهلي المصري

ويصل العائد لوديعة السنة والأقل من عامين إلى 13%، ونفس الأمر على وديعة العامين والأقل من 3 سنوات، فيما يكون العائد على وديعة الـ3 سنوات والأقل من 4 سنوات في الأهلي المصري 12.50%، ونفس الفائدة على ودائع الـ4 سنوات والأقل من 5 سنوات.

والعائد للودائع من 5 سنوات لأقل من 6 سنوات أو 6 سنوات لأقل من 7 سنوات أو 7 سنوات فأكثر يكون 12.25%.