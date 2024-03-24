أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، موعد انطلاق مهرجان الجونة 2024 في دورته السابعة، والمقرر أن يُقام في مدينة الجونة الساحرة، فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، 2024.

انطلاق مهرجان الجونة في دورته السابعة

ويواصل مهرجان الجونة 2024 في دورته السابعة احتفاءه بالمواهب المميزة في مجال السينما، كما يستمر في احتضان أبرز المشاريع التي تساهم في تشكيل الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي.

تفاصيل الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

وأكد المهندس سميح ساويرس، التزامه برعاية نمو المهرجان خلال بيان صحفي قائلًا: «يسعدنا أن نعلن عن موعد الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بناء على إنجازات الدورات السابقة والنجاح الكبير الذي حققته الدورة الماضية، فنحن ملتزمون بتقديم تجربة سينمائية لا تنسى سواء من خلال الأفلام أو منصة الجونة السينمائية المبتكرة».

وصرح نجيب ساويرس: "لقد كان مهرجان الجونة السينمائي بمثابة حجر الأساس للإثراء الثقافي والفني في المنطقة منذ دورته الأولى. ومع شروعنا في النسخة السابعة، تلقينا اهتمامًا قويًا من شخصيات مهمة في مجال السينما من عدة دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وغيرها للمشاركة في المهرجان. ونتطلع إلى الاستمرار في العمل كمنصة ذات تأثير ملموس لصناع الأفلام والمتخصصين من جميع أنحاء العالم للتواصل والتعاون وإلهام السينما المصرية والإقليمية".

من جانبه، علق عمرو منسي، المدير التنفيذي للمهرجان فى البيان قائلًا: "في الدورة السابقة عملنا على تحويل منطقة البلازا إلى مركز حيوي لأنشطة الصناعة، حيث اجتمع المتخصصون للتواصل ومناقشة المشاريع القادمة. وبعد ما شهدناه من نجاح، فإننا سنسعى في الدورة القادمة إلى تعزيز تجربة التواصل وتقديم منصة أكبر وأشمل لصناع السينما. كما سنستمر في تطوير الأقسام الجديدة التي استحدثها المهرجان ومنها سوق الجونة السينمائي".

مهرجان الجونة فى دورة استثنائية من أجل فلسطين

وانطلقت الدورة السادسة من مهرجان الجونة فى دورة استثنائية نهاية ديسمبر الماضي، بعنوان "نافذة على فلسطين"، وتم استبدال الريد كاربت أو السجادة الحمرا المتعارف عليها واستبدالها بالسجادة الرملية أو كما يلقبوها ب "sandy carpet" وهي بلون الارض، وتضمن برنامج الدورة السادسة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي ما يقرب من 90 فيلمًا ضمن مسابقاته الرسمية والقسم خارج المسابقة.