مسلسل صدفة الحلقة 14.. ريهام حجاج في قبضة رشدي الشامي 

ينتظر محبي الفنانة ريهام حجاج أحداث مسلسل صدفة الحلقة 14، خاصة بعدما انتهت حلقة أمس، باقتحام رشدي الشامي منزل «صدفة» ومطالبتها بالذهاب معه.

ومن المتوقع، أن يشهد مسلسل صدفة الحلقة 14، مصير الطالبة «راندا» بعد حملها من زميلها «علي» وتهربه منها، وتنصله من الأمر، في الوقت الذي تحاول فيه سلوى خطاب مجددا قتل «صدفة» بعدما فشلت المحاولة الأولى.

مسلسل صدفة

ويدور مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، حول حياة «ميس صدفة » مدرسة التاريخ، التي تقع في العديد من المشكلات بمحض الصدفة، تقلب حياتها رأسا على عقب.

وتعرض الحلقة 14 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.