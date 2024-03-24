مسلسل صدفة الحلقة 14.. سلوى خطاب تحاول قتل ريهام حجاج مجددا

أحداث مختلفة ومشوقة، يشهدها مسلسل صدفة الحلقة 14، بطولة الفنانة ريهام حجاج، خاصة بعدما كشفت الحلقة الماضية عن هوية الشخص الذي حاول قتل «صدفة» أمام مدرستها، قبل أن ينقذها «طارق» عصام السقا من الموت المحقق.

وأظهر العمل محاولة «هالة» سلوى خطاب، تأجير شخص للتخلص من «صدفة» بعدما علمت بحقيقتها، خوفا من أن تشارك بناتها في ورث والدها الفنان خالد الصاوي.

مسلسل صدفة الحلقة 14

وربما تشهد اليوم، أحداث مسلسل صدفة الحلقة 14، تكرار محاولة قتل «صدفة» مرة أخرى، خاصة بعدما توعدها القاتل المأجور.

وتحاول «صدفة» إثبات نسبها من خالد الصاوي، بعد إنكاره لها منذ 30 عاما.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.