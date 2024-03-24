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دراما المتحدة

مسلسل صدفة الحلقة 14.. سلوى خطاب تحاول قتل ريهام حجاج مجددا

كتب:

آية أشرف
09:01 ص | الأحد 24 مارس 2024
مسلسل صدفة الحلقة 14

مسلسل صدفة الحلقة 14

أحداث مختلفة ومشوقة، يشهدها مسلسل صدفة الحلقة 14، بطولة الفنانة ريهام حجاج، خاصة بعدما كشفت الحلقة الماضية عن هوية الشخص الذي حاول قتل «صدفة» أمام مدرستها، قبل أن ينقذها «طارق» عصام السقا من الموت المحقق.

وأظهر العمل محاولة «هالة» سلوى خطاب، تأجير شخص للتخلص من «صدفة» بعدما علمت بحقيقتها، خوفا من أن تشارك بناتها في ورث والدها الفنان خالد الصاوي.

مسلسل صدفة الحلقة 14

وربما تشهد اليوم، أحداث مسلسل صدفة الحلقة 14، تكرار محاولة قتل «صدفة» مرة أخرى، خاصة بعدما توعدها القاتل المأجور.

وتحاول «صدفة» إثبات نسبها من خالد الصاوي، بعد إنكاره لها منذ 30 عاما.

أبطال مسلسل صدفة 

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

 

 

 

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