موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 14 على قناة الحياة وDMC اليوم

أمور مشوقة من المقرر أن تشهدها أحداث مسلسل صدفة الحلقة 14، بطولة الفنانة ريهام حجاج، استكمالاً لحلقة أمس، التي انتهت بذهاب رشدي الشامي، لمنزل صدفة لإجبارها على الذهاب معه.

موعد عرض الحلقة 14 مسلسل صدفة

ويرصد «الوطن» موعد عرض الحلقة 14 مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج على النحو التالي:

وتعرض الحلقة 14 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 14 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

موعد عرض وإعادة مسلسل صدفة الحلقة 14 على قناة DMC

ويأتي عرض مسلسل صدفة الحلقة 14 على قناة DMC في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

بينما تأتي الحلقة 14 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.