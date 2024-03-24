موعد عرض الحلقة 14 مسلسل صدفة.. رشدي الشامي يقتحم منزل ريهام حجاج

أحداث مشوقة، يشهدها مسلسل صدفة الحلقة 14، بطولة الفنانة ريهام حجاج، إذ انتهت حلقة أمس، على اقتحام رشدي لمنزل «صدفة» وإجبارها على الذهاب معه.

موعد عرض الحلقة 14 مسلسل صدفة

ونستعرض خلال «الوطن» موعد عرض الحلقة 14 مسلسل صدفة، على النحو التالي:

يأتي موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 14 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 14 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

بينما تأتي الحلقة 14 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.