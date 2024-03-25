«معلومات الوزراء»: مصر الأعلى عربيا في الالتحاق بالتعليم التقني والمهني

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ مصر الأعلى عربيا في الالتحاق بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني بـ11.5% من الشباب من الفئة العمرية 15-24 سنة في 2021، وفقًا للإسكوا؛ يليها المغرب بنسبة 5.8% في 2022، في حين ينخفض هذا المعدل إلى مستويات مٌقلقة في الإمارات والجزائر وجزر القمر وعمان وقطر والكويت وموريتانيا واليمن.

إبرام وزارة التربية والتعليم عدة شراكات مع القطاع الخاص

وأشار المركز على الصفحة الرسمية له على منصات التواصل الاجتماعي، إلى أنذ تقدم مصر في هذا المجال يرجع إلى إبرام وزارة التربية والتعليم عدة شراكات مع القطاع الخاص، لمعالجة التحديات الخاصة بالمجال، كما وقعت اتفاق تعاون مع شركات خاصة لتنفيذ مبادرة صناع مصر بهدف إنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية للتعليم الفني

أوضحت وزارة التعليم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفني بنظام الـ3 سنوات، وتخضع جميعها لمجانية التعليم، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمصر.