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دراما المتحدة

ما حكم ألعاب المراهنات على الإنترنت؟.. على جمعة يوضح آراء الفقهاء

كتب:

يارا أشرف
02:03 م | الأحد 24 مارس 2024
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحضور في برنامج نور الدين المذاع على قناة الناس، جاء مضمونه ما حكم ألعاب المراهنات التي انتشرت بشكل كبير على الإنترنت، ويدخل فيها شباب كثيرين، وفي ناس بتحللها لأنها في الغرب؟

تحريم الأمر عند الفقهاء

ورد جمعة، قائلا: «جماهير الفقهاء اجتمعوا على حرمة ذلك سواء كان هنا أو هناك، وأبو حنيفة يقول إن كل العقود الفاسدة فى ديار غير المسلمين مباحة، لكنه اشترط أن تكون أنت هناك».

التعامل بما يتناسب مع تعاليم الشريعة الإسلامية

وتابع: «لو كنت أنت هنا في ديار المسلمين يجب أن تتعامل بما يتفق مع تعاليم شريعة المسلمين».

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