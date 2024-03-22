علي جمعة: الصلاة فرضت في الأرض وليس السماء

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول سبب فرض الصلاة في الإسراء والمعراج، حيث قالت: «ليه الصلاة فرضت في السماء في الإسراء والمعراج».

وقال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج نور الدين، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: «محصلش معلوماتك غلط وأنا هصلحهالك، الصلاة فرضت في الأرض واللي فرضت في السماء الصلوات الخمس».

الصلاة مفروضة في الأرض وليس السماء

وأضاف مفتي الديار المصرية السابق: «واللي حصل كان في واحد اسمه سيدنا عفيف، وهو قال لسيدنا العباس، وكان لسه برضه في الجاهلية، أنا شفت حاجة غريبة شفت واحد طلع من الخيمة وودى وشه في اتجاه كده وقال الله أكبر وبعدين شاب صغير وقف جنبه».

رحلة الإسراء والمعراج

وتابع: «الشاب الصغير قال الله أكبر ثم طلعت سيدة من خيمة واستغربت، وسيدنا العباس قال له إن محمد يدعي أنه أرسل له وآمن معه علي وخديجة، هذه الواقعة كانت قبل الإسراء والمعراج بـ14 عاما».