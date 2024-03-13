طريقة عمل الفول بالخضروات في 10 دقائق.. طبق مثالي للسحور

الفول من أشهر الأكلات التي لا يمكن الاستغناء عنها في السحور، ويمكن تحضيره بعدة طرق ووصفات، ولعل طاجن الفول بالخضروات أشهرها، إذ يعتبر وجبة مثالية للسحور يمكن تنفيذها في 10 دقائق، يمكن وضعها إلى جانب بعض الأصناف الأخرى، لتصبح وجبة السحور متكاملة وتعينك على الصيام طوال اليوم.

مقادير طريقة عمل الفول بالخضروات

علبه فول مدمس.

بصله صغيرة مفرومة.

ثوم مهروس.

حبه طماطم مفرومه ناعم.

ملعقتان كبار فلفل حلو مفروم.

ملعقتان كبار بقدونس مفروم.

ملعقة كبيره نعناع مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة نعناع ناشف.

½ ملعقة صغيرة شطة.

ملعقتان كبيرتان عصير ليمون وزيت زيتون.

طريقة تحضير الفول بالخضروات بالخطوات

يحتاج تحضير الفول بالخضروات بعض الخطوات، التي وجب اتباعها واحدة تلو الأخرى للحصول في النهاية على وجبة الفول بالخضار المثالية للسحور، على النحو التالي:

في صحن عميق نضع الملح كمون نعناع وشطة.

نضيف الزيت والليمون والخضار.

نضيف الفول ونقلب.

نزين الطبق بطماطم وبقدونس وزيت زيتون.

طريقة أخرى لتحضير وصفة الفول بالخضار على السحور

في طاسة حمّري بصلة صغيرة مفرومة في قليل من الزيت.

ضيفي قليل من البقدونس وطماطم مقطعة لقطع صغيرة.

استمري في التقليب حتى يذبل البقدونس وتبدأ الطماطم في تصفيه الماء الخاص بها.

ضيفي الفول مع قليل من الماء وملح والكمون والشطة وقلبي حتى الغليان.

طاجن الفول بالخضار والبيض

قدمت نجلاء الشرشابي وصفة لتحضير طاجن الخضار والبيض عبر برنامجها «على قد الإيد»، وإليك المقادير:

فول مدمس.

فلفل رومي أخضر.

بصل.

طماطم.

كمون ناعم.

سمن.

بيض.

ملح.

فلفل أسود.

بقدونس مفروم.

طريقة عمل طاجن الفول بالخضار والبيض

في طاسة بها سمنة شوحى البصل ثم ضيفي الفلفل الأخضر والطماطم والكمون والبقدونس وقلبي جيدا.

ضيفي الفول مع التقليب.

ضعي الخليط في طاجن ثم ضيفي البيض عيون ورشي الملح والفلفل الأسود المطحون على الوجه.

ادخلى الطاجن الفرن حتى النضج.

قدمي طاجن الفول بالخضار والبيض مع الخبز البلدي.