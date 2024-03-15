طريقة عمل الفول بالبسطرمة للشيف نجلاء الشرشابي.. «وصفة مثالية للسحور»

الفول من أشهر وصفات السحور التي يمكن تحضيرها داخل المنزل كونها سهلة التحضير ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة، وتعد وجبة الفول بالبيض والبسطرمة من أشهر الأطعمة المناسبة للسحور ويمكن إعدادها بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي، بالاعتماد على مجموعة من المكونات الأساسية التي لا غنى عنها.

وصفة الفول بالبيض والبسطرمة من الوجبات التي يعشقها كثيرون، ويرغبون في تحضيرها بسهولة وبأقل تكلفة، ويمكن معرفة مكوناتها وطريقة التحضير في التقرير التالي:

مكونات الفول بالبيض والبسطرمة

فول مدمس.

بسطرمة

5 بيضات.

سمن.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

طماطم مبشورة.

ملح فلفل أسود.

طريقة تحضير فول بالبيض والبسطرمة​

يشوح البصل في السمنة أو الزيت على النار.

تضاف قطع البسطرمة.

يضاف الثوم المفروم والطماطم المبشورة والفول المدمس.

يضاف البيض عيون مع خليط الفول.

مقادير طريقة عمل الفول بالخضروات

علبة فول مدمس.

بصلة صغيرة مفرومة.

ثوم مهروس.

حبة طماطم مفرومة ناعم.

ملعقتان كبار فلفل حلو مفروم.

ملعقتان كبار بقدونس مفروم.

ملعقة كبيرة نعناع مفروم

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة نعناع ناشف.

½ ملعقة صغيرة شطة.

ملعقتان كبيرتان عصير ليمون.

زيت زيتون.

طريقة تحضير الفول بالخضروات بالخطوات

يحتاج تحضير الفول بالخضروات بعض الخطوات، التي يجب اتباعها واحدة تلو الأخرى للحصول في النهاية على وجبة الفول بالخضار المثالية للسحور، على النحو التالي:

في صحن عميق نضع الملح والكمون والنعناع والشطة.

نضيف الزيت والليمون والخضار.

نضيف الفول ونقلب.

نزين الطبق بطماطم وبقدونس وزيت زيتون.

كيفية تدميس الفول في المنزل

من خلال خطوات ومكونات بسيطة وسهلة، يمكن تدميس الفول في المنزل على طريقة الشيف نورا السادات في برنامجها الذي يعرض على «سي بي سي سفرة» ومنها:

فول منقوع.

عدس أصفر.

ملعقة أرز

جزر

ثوم

ماء

بصل

طماطم

ملح

فلفل

ليمون

خطوات التحضير