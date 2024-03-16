3 فئات ممنوعة من تناول الفول.. يسبب مشكلات صحية خطيرة

يُعدّ الفول من أساسيات السحور، فهو مصدر غنيّ بالبروتين النباتي المهمّ، لكن قد لا يكون مناسبًا لبعض الفئات التي تعاني من مشكلات صحية معينة، حتى لا يتفاقم وضعها الصحيّ، لذا، إليك 3 فئات ممنوعة تمامًا من تناول الفول، سواء في شهر رمضان أو في الأيام العادية:

أوضحت الدكتورة غادة الصايغ، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك 3 فئات ممنوعة من تناول الفول، تجنبًا للإصابة بمشكلات صحية.

3 فئات ممنوعة من تناول الفول

- الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية، لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

- الأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية، مثل القولون والكوليسترول.

- الأشخاص الذين يعانون من النقرس.

الفول يؤثر سلبًا على مرضى الاكتئاب

على الرغم أن الفول قد يكون سببًا، في تعديل المزاج خاصة لمرضى الاكتئاب الانتحاري، إلا أنه غني بمادة ليفودوبا، لأن زيادتها في مجرى الدم، تسبب نقص في فيتامين B6، أحد أهم الفيتامينات الخاصة بالأعصاب لمرضى الاكتئاب.

الفول من الأطعمة التي تسبب ارتفاع في حمض اليوريك بالدم، مما يسبب التهابات في المفاصل، وألم شديد خاصة لمرضى النقرس، بحسب «الصايغ».

وبالرغم من أهمية للعديد من الأشخاص، باعتباره أحد أنواع البروتين النباتي للنباتيين، وغيرهم من الفئات، إلا أنه يسبب في عسر الهضم والانتفاخ، وإحداث الغازات لمرضى الجهاز الهضمي بشكل عام، أو مرضى القولون العصبي بصفة خاصة.

تحذير من إضافة الزيت على طبق الفول

وحذرت «الصايغ» من إضافة أي نوع من أنواع الزيوت، على طبق الفول، خاصة في وجبة السحور، لأنه يزيد من المشاكل الصحية، إذ يحتوي الفول على نسبة دهون مشبعة عالية، والدهون المشبعة سببًا رئيسيًا في رفع مستوى الكوليسترول الضار بالدم، وبالتالي ستصبح المشكلة أكبر.