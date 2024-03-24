وزير الزراعة يبحث مع بعثة «الإيفاد» مشروع الاستثمارات المستدامة في 4 محافظات

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم اجتماعا مع وفد البعثة الإشرافية لصندوق التنمية الزراعية «الإيفاد» برئاسة محمد عبدالقادر مدير المكتب القطري للإيفاد بالقاهرة، وذلك لبحث الموقف التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة في مناطق عمله بمحافظات كفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان.

100 ألف مستفيد من خدمات مشروع «SAIL»

وخلال الاجتماع القصير، أشاد بالتعاون البناء والمثمر مع «الإيفاد»، مشيرًا إلى أن هناك 100 ألف مستفيد من خدمات مشروع «SAIL» في مناطق عمله سواء في مجال التنمية الزراعية أعمال الري والصرف وتغير المناخ والإنتاج الحيواني والإرشاد والتمويل الريفي وأيضًا مجال تنمية المجتمع من خلال الأنشطة والخدمات التعليمية والصحية والتنموية ومياه الشرب.

وقال القصير إن المشروعات مع «الإيفاد» تحقق رؤية الدولة المصرية في التنمية المستدامة لأنها تسهم في تغيير وجه الحياة للمستفيدين منها ومناطق عملها، مؤكّدًا أنَّ نجاح هذه المشروعات يرجع إلى أنّها تأتي من الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلى وتحوذ على رضاء الأهالي، إذ ساهمت في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم.

آليات محفزة لدعم عملية الإقراض والتمويل للمشروعات الزراعية

وكلف القصير بضرورة إيجاد آليات محفزة لدعم عملية الإقراض والتمويل للمشروعات الزراعية، كما وجه الشكر للقائمين على مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، مؤكّدًا أنَّه حقق قصص نجاح تحتذى بها لمشروعات «الإيفاد» في الدول أخرى وخاصة أفريقيا.

من ناحيته، أعرب الممثل القطري للإيفاد بالقاهرة عن سعادته بالتواصل الدائم والتعاون البناء مع وزارة الزراعة، مؤكّدًا نجاح مشروعات الإيفاد في مصر، وأنّها بالفعل تجارب نجاح تحتذى بها، مشيرًا إلى أنَّه جار حاليًا تنفيذ عدد كبير من المشروعات المشتركة مع وزارة الزراعة، إذ يسعى «الإيفاد» إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا.

حضر الاجتماع، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة، وبعض قيادات الوزارة والإيفاد.