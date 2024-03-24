الفنانة انتصار تحذر السيدات من تصرف شائع في العلاقة مع الرجل: هيكسر قلبك

رغم تمتُع الفنانة انتصار بشخصية جريئة وقوية، إلا أنها أكدت خلال استضافتها مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج «ع المسرح» المُذاع عبر قناة الحياة، أن هناك أمر واحد يُمكن أن يسبب لها الشعور بالإحراج ألا وهو الحب، خاصة إذا كان من طرف واحد.

الحب من طرف واحد

«أكتر حاجة ممكن تكسف الست هو شعور الحب من طرف واحد»، وفقًا لتعبير انتصار، مؤكدة أنها لم تتعرض من قبل لهذا الموقف إلا أنها مرت بتجربة حب كانت مشاعرها فيها هي الأقوى، لذا كانت تشعر بعدم الاكتفاء والإحراج من تلك العلاقة: «اعتبرتها علاقة حب من طرف واحد لأن مشاعره كانت أقل كتير من مشاعري، ووجهت نصيحة لجميع النساء بألا يضعن أنفسهن في هذا الموقف أبدًا لأن قلب المرأة هو أغلى شئ تمتلكه ويستحق الاهتمام وليس الكسر».

نصائح انتصار للنساء

إذا لم تكن شرارة الحب متساوية بين الطرفين، فلا ينبغي على المرأة خوض التجربة، كما قالت انتصار في برنامج ع المسرح، موجهة حديثها للمرأة التي تُحب من طرف واحد بأن الانخراط في تلك العلاقة سيقلل من قيمتها ويجعلها تعيش بقلب مكسور، وليس هناك امرأة تستحق الشعور بهذا: «أوعي تحاولي تلفتي نظر حد مش حاسس بيكي لأن أكتر حاجة بتكسر الست هو قلبها.. قلبك ده دهب متخسرهوش صونيه».

وأضافت الفنانة انتصار، أنه إذا كان قلب المرأة سليم مُعافى من الكسور، استطاعت الانطلاق في حياتها وتحقيق النجاحات، أما إذا استجابت لمشاعرها تجاه طرف لا يشعر بها فستعيش دائمًا متخبطة حزينة ما يجعلها تخسر حياتها: «ضعفك هيخسرك كل حاجة وأولهم الراجل اللي بتحبيه.. لأن الراجل بيحب الست اللى قلبها وعقلها قوي».

يذكر أن برنامج ع المسرح، انطلق بثه مع بداية شهر رمضان المُبارك، وتقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب عبر ثلاث قنوات وهم قناة الحياة 6:20 مساء، قناة الأولى المصرية الساعة 8:15 مساء، قناة CBC في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.