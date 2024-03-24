علي جمعة: إنجاب طفل واحد كفاية في ظل فتن السوشيال ميديا

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحضور حول كيفية التعامل مع الطفل مدمن مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك» و«إكس» و«تيك توك» وغيرها.

كيفية التعامل مع الأطفال

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «تاخد بالك منه أولا إنه لا يدمن السوشيال ميديا، وبعدين قولنا تنجب طفل واحد كفاية واثنين بالعافية، وثلاثة كثير ولن تستطيعوا السيطرة عليهم».

إنجاب طفل واحد يكفي

وتابع: «حتى يكون ابنك تحت العناية والرقابة الكاملة، وفى حقوق لهذا الطفل، فلازم طفل واحد يكفى فى ظل هذه الفتن المقيمة التى دخلنا فيها».