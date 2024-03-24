مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 14.. كيف سيتصرف أحمد وليلى؟

استمرت أمينة ابنة ليلى التي تؤدي دورها الفنانة دينا الشربيني، وأحمد الذي يؤدي دوره الفنان شريف سلامة، في السعة وراء حملها بأن تصبح مشهورة وبلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما عرضها لمشكلة في الحلقة السابعة لنرى ماذا سيحدث خلال مسلسل كامل العدد+1 الحلقة الرابعة عشر.

وجاءت الشرطة إلى منزل أحمد وليلى من أجل القبض على الطفلة أمينة، بسبب إساءة استخدامها مواقع التواصل، وسط ذهول الأبوين وكيف حدث ذلك، وستظهر كافة التفاصيل الخاصة بالقضية خلال مسلسل كامل العدد+1 الحلقة الرابعة عشر التي ستعرض الليلة.

مسلسل كامل العدد+1 الحلقة الرابعة عشر

وانتهت الحلقة السابقة من المسلسل على ذهاب الشرطة إلى منزل أحمد وليلى في ظل وجود سيف الذي أتى ليطلب يد فريدة التي تؤدي دورها الفنانة الشابة لينا صوفيا ليزداد الموقف إحراجا.

ويذاع مسلسل كامل العدد+1 الحلقة الرابعة عشر الليلة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق على شاشة أون.