علي جمعة يحذر من سوء استخدام السوشيال ميديا: زمن سلب العقول

يلجأ البعض في أيامنا هذه إلى التربح من «السوشيال ميديا» عبر نشر أشياء ذات صلة بحياتهم الخاصة، أو حتى حياة الآخرين، وبسؤال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال برنامجه «نور الدين»، والمُذاع على شاشة «الناس»، أجاب: «تحقيق الربح والشهرة وجني الأموال بهذه الطريقة يخالف الفكر والعقل».

رسالة الدكتور علي جمعة لمن يصورون حياتهم للناس على «السوشيال ميديا»

وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «نقول لمن يصورون حياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التربح، وبعض الأشخاص يصل الأمر بهم إلى تصوير حتى حياة زوجاتهم، أنه أمر لا يقبله العقل».

جمعة: ما يحدث خارج منظومة العقل والحكمة

وأكد «جمعة»: «النبي محمد - صلى الله عليه وسلم، تحدث عن زمن سيسلب الله - سبحانه، فيه عقول أهله، ويبدو أننا في بدايات هذا الزمان، لأن بعض ما يحدث يخرج عن منظومة العقل والحكمة، والعلة أننا جعلنا النشاط سابقاً على التفكر، فيما أنَّ التفكر هو الأساس قبل النشاط، وننبه على هذا الأمر وأنه بلاء العصر».