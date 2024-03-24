مسلسل محارب الحلقة الرابعة عشر.. هل تكرر إنجي محاولات القتل؟

أحداث متتالية يشهدها مسلسل محارب حول جريمة قتل والدته ومحاولته أخذ الحق ممن تسبب في ذلك، بجانب مشاكل الأسرة التي يحاول الفنان حسن الرداد حلها، إذ تستمر محاولاته في مسلسل محارب الحلقة الرابعة عشر أيضًا.

وحاولت ناهد السباعي «إنجي» زوجة محارب قتل «منال» شقيقة محارب، بعد إصابتها بتشنجات أثناء النوم ولكن فشلت محاولاتها فكيف يتصرف معها زوجها في مسلسل محارب الحلقة الرابعة عشر؟

منال تستيقظ قبل قتلها على يد إنجي

واستيقظت «منال» وتفاجأت بمحاولة قتلها، وظلت تصرخ كثيرا ووصل سكان المنزل إليها وأنقذوها من يد إنجي، فهل سيذهبوا بإنجي إلى الطبيب لعلاجها نفسيا حتى لا تكرر أفعالها وتزداد حالتها سوءا؟ هذا ما سنراه في مسلسل محارب الحلقة الرابعة عشر.

قصة مسلسل محارب

مسلسل محارب يدور حول حياة شاب حضر من الصعيد إلى القاهرة لتنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تحمله مسئولية أسرته، وهو من بطولة حسن الرداد، وأسما إبراهيم، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، وأحمد زاهر، وماجد المصري.