مسلسل محارب الحلقة 14.. ناهد السباعي تحاول قتل شقيقة محارب

شهدت أحداث مسلسل محارب محاولة «إنجي» زوجة محارب قتل «منال» شقيقة محارب، بعد إصابتها بتشنجات أثناء النوم، وحين استيقظت وجدت شقيقة محارب تصرخ، ووصل سكان المنزل إليها وأنقذوها من يد إنجي، وقررت الجدة الكبيرة استدعاء طبيب لعلاج إنجي التي كانت في حالة سيئة جدا، وتشهد أحداث الحلقة 14 من مسلسل محارب مزيد من الأحداث الشيقة.

مسلسل محارب الحلقة 14.. ورطة أحمد زاهر

وتشهد أحداث مسلسل محارب الحلقة 14، ورطة جديدة للمحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر»، بعد اكتشافه عدم وجود هاتف رجل الأعمال محمود العزازي الذي قتل مع المحامي وصفي في مسرح الجريمة، ويزيد قلقه من المحادثات الموجودة على الهاتف، والتي تكشف عن حجم التهم التي لفقها لمحارب في سبيل الضغط عليه للتنازل عن قضية والدته المتهم فيها رامي العزازي.

مسلسل محارب تدور أحداثه في 30 حلقة، بطولة حسن الرداد، وأسما إبراهيم، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، وأحمد زاهر، وماجد المصري.