برلماني: زيارة جوتيريش إلى العريش رسالة للعالم بصدق الموقف المصري تجاه غزة

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أهمية لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قائلا إن زيارة جوتيريش لمصر للمرة الثانية وذهابه للعريش لتفقد الأوضاع في معبر رفح، رسالة للعالم بصدق الموقف المصري، وأن التعنت في إدخال المساعدات للقطاع يعود للجانب الإسرائيلي والعدوان المتواصل.

تطورات الأوضاع في قطاع غزة

ولفت عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية خلال لقاء السيسي وجوتيريش، والتركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستعراض الرئيس السيسي الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي لاسيما لمناطق شمال القطاع.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك تطابق كامل بين الموقف المصري والأممي، بالرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والرفض والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل، وحتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله.

استمرار العدوان على غزة

واختتم النائب الصافي عبد العال، أن حكومة الاحتلال تعاند في عدوانها وتواصل حرب الإبادة، رغم أن ذلك لن يحقق لها شيئا سوى المزيد من الضحايا والتدهور في الأوضاع، والحل يكون عبر مسار حل الدولتين والرجوع لخطة التسوية والسلام.